https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729502720.html

МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

Москва ответит на решение Праги сократить штат российского посольства, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:10

2021-04-22T17:10

2021-04-22T17:19

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якуб кулганек

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Праги сократить штат российского посольства, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html

россия

москва

сша

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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, москва, сша, в мире