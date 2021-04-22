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МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии
МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии
Москва ответит на решение Праги сократить штат российского посольства, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:10
2021-04-22T17:19
россия
якуб кулганек
мария захарова
нато
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Праги сократить штат российского посольства, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
https://ria.ru/20210422/ultimatum-1729386637.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, москва, сша, в мире

МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Чехии

17:10 22.04.2021 (обновлено: 17:19 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Праги сократить штат российского посольства, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что состав посольства в Праге сократят до уровня дипмиссии в Москве. Это может коснуться порядка 70 человек. Покинуть страну они должны будут до конца мая.
На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
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Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле обвинения в причастности к инциденту на арсенале назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся.
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