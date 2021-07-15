https://ria.ru/20210715/estoniya-1741411172.html
Эстония выслала российского дипломата
Эстония выслала российского дипломата - РИА Новости, 15.07.2021
Эстония выслала российского дипломата
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:36
2021-07-15T16:36
2021-07-15T17:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата.Ранее сообщалось, что это станет ответом на выдворение из Санкт-Петербурга консула Марта Лятта.Шестого июля его задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил эстонца персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, консул "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
https://ria.ru/20210604/estoniya-1735613580.html
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16:36 15.07.2021 (обновлено: 17:17 15.07.2021)
Эстония выслала российского дипломата
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата