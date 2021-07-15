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Эстония выслала российского дипломата
Эстония выслала российского дипломата - РИА Новости, 15.07.2021
Эстония выслала российского дипломата
МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:36
2021-07-15T17:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата.Ранее сообщалось, что это станет ответом на выдворение из Санкт-Петербурга консула Марта Лятта.Шестого июля его задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил эстонца персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, консул "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
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россия, эстония, в мире
16:36 15.07.2021 (обновлено: 17:17 15.07.2021)
 
Эстония выслала российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата.
Ранее сообщалось, что это станет ответом на выдворение из Санкт-Петербурга консула Марта Лятта.
Шестого июля его задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже МИД объявил эстонца персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.
В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, консул "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:34Петербургский международный экономический форум
У России нет враждебности к Эстонии, заявил Песков
 
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