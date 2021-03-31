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В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
Во вторник вечером в Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили карабинеры. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:15
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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Во вторник вечером в Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили карабинеры.Уточняется, что это работающий при посольстве в Риме российский офицер и капитан итальянских ВМС. "Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму", — сказано в релизе спецподразделения ROS. Итальянца арестовали, меру в отношении россиянина из-за его дипломатического статуса еще не избрали.В расследовании принимали участие Агентство внутренней информации и безопасности Италии (AISI) и генеральный штаб Минобороны страны.
https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html
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высылка российских дипломатов из италии, россия, италия

В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России

10:15 31.03.2021 (обновлено: 13:24 31.03.2021)
 
© AFP 2021 / Tiziana FabiЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Во вторник вечером в Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили карабинеры.
Уточняется, что это работающий при посольстве в Риме российский офицер и капитан итальянских ВМС.
"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму", — сказано в релизе спецподразделения ROS.
Итальянца арестовали, меру в отношении россиянина из-за его дипломатического статуса еще не избрали.
В расследовании принимали участие Агентство внутренней информации и безопасности Италии (AISI) и генеральный штаб Минобороны страны.
Полиция у здания торгового центра, где произошла перестрелка. Копенгаген, 18 марта 2015 год - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2015-2020 годах
 
Высылка российских дипломатов из ИталииРоссияИталия
 
 
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