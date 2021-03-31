https://ria.ru/20210331/italiya-1603571719.html
В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
Во вторник вечером в Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили карабинеры. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:15
2021-03-31T10:15
2021-03-31T13:24
высылка российских дипломатов из италии
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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Во вторник вечером в Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили карабинеры.Уточняется, что это работающий при посольстве в Риме российский офицер и капитан итальянских ВМС. "Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму", — сказано в релизе спецподразделения ROS. Итальянца арестовали, меру в отношении россиянина из-за его дипломатического статуса еще не избрали.В расследовании принимали участие Агентство внутренней информации и безопасности Италии (AISI) и генеральный штаб Минобороны страны.
https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588454149.html
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РИА Новости
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высылка российских дипломатов из италии, россия, италия