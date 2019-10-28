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РИА Новости

Болгария заявила о высылке российского дипломата

17:39 28.10.2019 (обновлено: 19:09 28.10.2019)
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Болгарии выслали из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности, сообщает агентство "Фокус" со ссылкой на МИД.
Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого.
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После этого София потребовал у Москвы отозвать дипломата.
Сообщается, что он уже покинул Болгарию.
Посольство России информацию не комментирует.
В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.
Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Вчера, 18:44РИА Новости
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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РоссияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Ну зато в Африке у нас все хорошо) Подумаешь Болгария... АФРИКА!
28 октября, 17:54
PZPetr Zhukoff
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Ну-ну, братушки продажные. Как от турецкого ига освобождатся так русским можно свою кровь проливать а как интересы России поддержать - так Печенька Нуланд (или кто их там охмурял) - слаще чем чувство долга.
28 октября, 17:57
Inna Kapp
242610219
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