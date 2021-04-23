https://ria.ru/20210423/baltic-1729637272.html

Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов

Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили, что высылают ряд сотрудников российских посольств в знак солидарности с Чехией. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:22

2021-04-23T14:22

2021-04-23T18:19

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили, что высылают ряд сотрудников российских посольств в знак солидарности с Чехией.Так, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич сообщил об этом решении в твиттере.Литовское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства за деятельность, как указано в сообщении, "несовместимую с их дипломатическим статусом". Отмечается, что россияне должны покинуть Вильнюс в течение семи дней.Пресс-служба МИД Эстонии заявила, что российского посла Александра Петрова вызывали в ведомство, где ему выразили решительный протест в связи c информацией о взрыве 2014 года, полученной из Чехии."В знак солидарности Эстония вышлет одного российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", — добавили в МИД.Комментируя эти решения Прибалтийских стран, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ответ Москвы последует."В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", — сказала она.Накануне о высылке трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией объявила Словакия.Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети персонала.В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.

https://ria.ru/20210423/mid-1729601933.html

https://ria.ru/20210423/posolstvo-1729632240.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, чехия, литва, в мире