https://ria.ru/20210417/vysylka-1728757422.html

Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 российских дипломатов

Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:53

2021-04-17T20:53

2021-04-17T21:46

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид чехии

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чехия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек.Комментируя эти меры, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".В то же время глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году."Есть обоснованное подозрение <...>. Был нанесен огромный ущерб <...> Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника", — цитирует его телеканал Nova.По информации Novinky, в пятницу Бабишу сообщили "о серьезных фактах, касающихся безопасности нашей" Чехии."Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку", — сказал Бабиш на внеочередной пресс-конференции.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.

https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728639885.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, в мире, чехия