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Чехия высылает 18 российских дипломатов
Чехия высылает 18 российских дипломатов
Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:53
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид чехии
в мире
чехия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек.Комментируя эти меры, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".В то же время глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году."Есть обоснованное подозрение &lt;...&gt;. Был нанесен огромный ущерб &lt;...&gt; Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника", — цитирует его телеканал Nova.По информации Novinky, в пятницу Бабишу сообщили "о серьезных фактах, касающихся безопасности нашей" Чехии."Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку", — сказал Бабиш на внеочередной пресс-конференции.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728639885.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид чехии, в мире, чехия

Чехия высылает 18 российских дипломатов

20:53 17.04.2021 (обновлено: 21:46 17.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек.

"Я принял решение о высылке всех сотрудников российского посольства в Праге, которых наши службы идентифицировали как сотрудников российских секретных служб", — сказал он.

Комментируя эти меры, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".
В то же время глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Лавров пообещал ответить на высылку дипломатов из Польши
"Есть обоснованное подозрение <...>. Был нанесен огромный ущерб <...> Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника", — цитирует его телеканал Nova.
По информации Novinky, в пятницу Бабишу сообщили "о серьезных фактах, касающихся безопасности нашей" Чехии.
"Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку", — сказал Бабиш на внеочередной пресс-конференции.
В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
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