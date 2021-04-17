Чехия высылает 18 российских дипломатов
20:53 17.04.2021 (обновлено: 21:46 17.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию, сообщил первый вице-премьер и глава чешского МИД Ян Гамачек.
"Я принял решение о высылке всех сотрудников российского посольства в Праге, которых наши службы идентифицировали как сотрудников российских секретных служб", — сказал он.
Комментируя эти меры, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Праге хорошо известны последствия "подобных фокусов".
В то же время глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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"Есть обоснованное подозрение <...>. Был нанесен огромный ущерб <...> Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника", — цитирует его телеканал Nova.
По информации Novinky, в пятницу Бабишу сообщили "о серьезных фактах, касающихся безопасности нашей" Чехии.
"Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку", — сказал Бабиш на внеочередной пресс-конференции.
В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.