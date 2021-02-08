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Германия высылает российского дипломата
Германия высылает российского дипломата
МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, в ответ на решение России от 5 февраля, говорится в заявлении немецкого... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:43
2021-02-08T18:43
2021-02-08T19:14
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, в ответ на решение России от 5 февраля, говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.В документе указано, что высланный из России немецкий дипломат "выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами".Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.
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германия, россия, мид германии, в мире
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. МИД ФРГ
объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, в ответ на решение России от 5 февраля, говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.
"В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
В документе указано, что высланный из России немецкий дипломат "выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами".
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.