https://ria.ru/20210208/germaniya-1596573695.html

Германия высылает российского дипломата

Германия высылает российского дипломата

МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, в ответ на решение России от 5 февраля, говорится в заявлении немецкого... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:43

2021-02-08T18:43

2021-02-08T19:14

германия

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мид германии

в мире

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, в ответ на решение России от 5 февраля, говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.В документе указано, что высланный из России немецкий дипломат "выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами".Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

германия

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2021

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германия, россия, мид германии, в мире