https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577704930.html

Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов

Прокуратура и Государственное агентство национальной безопасности имеют достаточно информации о двух сотрудниках российского торгпредства, чтобы подозревать их... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:35

2020-09-24T13:35

2020-09-24T13:38

мария захарова

мид болгарии

бойко борисов

владимир путин

москва

софия (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура и Государственное агентство национальной безопасности имеют достаточно информации о двух сотрудниках российского торгпредства, чтобы подозревать их в шпионской деятельности и выслать из страны, заявил в четверг премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисов</a>."Несколько лет назад я сказал президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что мы не допускаем подобных вещей на территории Болгарии", - заявил Борисов журналистам в ходе брифинга, который транслировался на официальной странице премьера в Facebook.По его словам, прокуратура очень строга в таких делах, и все, кто пытается заниматься шпионской деятельностью, должны будут нести ответственность в соответствии с нормами международных отношений.Он добавил, что, если Государственное агентство национальной безопасности и прокуратура действовали таким образом, значит, информации у них было достаточно.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.Представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения "надуманными" и анонсировала ответные меры <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.

https://ria.ru/20200923/vysylka-1577677901.html

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москва

софия (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мид болгарии, бойко борисов, владимир путин, москва, софия (город), в мире