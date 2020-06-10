Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел

Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019)

Государственным бюро расследований Украины возбуждено около 20 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Они возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность. По большинству из этих дел бывший президент Украины проходит свидетелем

10 июня 2020 года Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу о даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавой Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. В пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко подозревают в том, что он вынудил главу СВР назначить своим заместителем Семочко.

Сергей Семочко стал первым замглавы Службы внешней разведки Украины в июле 2018 года. В начале октября 2018 года портал Bihus.info опубликовал журналистское расследование, где утверждалось, что в 2015-2017 годах семья Семочко, не имея крупных легальных доходов, приобрела три особняка в дорогом дачном поселении – селе Козин под Киевом – стоимостью несколько миллионов долларов. Также говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила , что у его жены было российское гражданство. В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.

Ухуру Кениата, президент Кении (2013 - настоящее время)

Президент Кении Ухуру Кениата, а также вице-президент страны Уильям Руто и нескольких других кенийских политиков обвинялись Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в этой стране в 2007-2008 годах. С 2002 года по 2007 год Кениата являлся лидером оппозиции и участвовал в президентских выборах 2007 года, однако потерпел поражение, после чего, по версии прокуроров МУС, он развернул в стране кампанию насилия, жертвами которой стали около 1,5 тысячи человек. 5 декабря 2014 года МУС снял обвинения с президента Кении Ухуру Кениаты.

Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017)

30 марта 2017 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу – личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года , когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы штрафу в размере 18 миллиардов вон. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон.

© AP Photo / Ahn Young-joon Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе прибывает на слушание по продлению срока ее содержания под стражей в Центральном окружном суде Сеула, Южная Корея. 6 апреля 2017 года © AP Photo / Ahn Young-joon Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе прибывает на слушание по продлению срока ее содержания под стражей в Центральном окружном суде Сеула, Южная Корея. 6 апреля 2017 года

Отто Перес Молина, президент Гватемалы (2012-2015)

В сентябре 2015 года против экс-президента Гватемалы Отто Переса Молины было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к коррупции в таможенных органах. Перед этим гватемальский конгресс единогласно одобрил отставку Переса Молины, он был лишен судебного иммунитета и помещен под арест в конце 2015 года. По данным следствия, Перес Молина при содействии бывшего вице-президента страны Роксаны Бальдетти и ее секретаря Хуана Монсона присвоил порядка 290 миллионов кетсалей (около 38 миллионов долларов) в виде "откатов" за контракты, которые предлагало контрагентам государство. Всего в преступной схеме участвовало порядка 100 человек из числа крупных чиновников Гватемалы, бизнесменов, банкиров, адвокатов, финансистов. Сначала будущие обладатели контрактов помогли деньгами проведению предвыборной кампании Переса Молины, а затем после его победы власти начали "платить по долгам", отдавая контракты нужным фирмам и получая за это проценты.

Гватемальская прокуратура считает, что с 2012 года Перес Молина и Бальдетти взяли под полный контроль несколько государственных ведомств, поручив Монсону заключение контрактов от их имени и получение "откатов". 27 октября 2017 года Гватемальский суд принял решение направить в судебное производство дело против экс-президента Отто Переса Молины и бывшего вице-президента страны Роксаны Бальдетти.

Мухаммед Мурси, президент Египта (2012-2013)

© AP Photo / Amr Nabil Экс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора © AP Photo / Amr Nabil Экс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора

Ольянта Умала, президент Перу (2011-2016)

В июле 2017 года Умалу и его жену Надин Эредии взяли под стражу и поместили в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В апреле 2018 года конституционный суд Перу удовлетворил прошение экс-президента и его защиты об освобождении. Однако решение суда об их освобождении не означало прекращения следствия по их делу. 30 апреля Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия были выпущены на свободу. 7 мая 2019 года прокуратура Перу запросила суд о длительных сроках тюремного заключения для экс-президента Перу Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредии – 20 и 26,5 лет соответственно. В настоящее время слушание дела продолжается

Дилма Роуссефф, президент Бразилии (2011-2016)

© Sputnik / Алексей Куденко Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф © Sputnik / Алексей Куденко Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф

Виктор Янукович, президент Украины (2010-2014)

Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (2009 – настоящее время)

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений – свержение его с поста главы правительства.

Серж Саргсян, президент Армении (2008-2018)

Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины (2007-2015)

В феврале 2020 года Федеральная палата уголовного судопроизводства Аргентины отменила предварительное заключение в отношении Кристины Киршнер по одному из дел о коррупции, так как судья, требовавший данную меру пресечения, скончался. Федеральный суд Аргентины также отменил постановление о предварительном заключении Киршнер, действовавшее в отношении нее в связи с подписанием "Меморандума о взаимопонимании" с Ираном.

Николя Саркози, президент Франции (2007-2012)

Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози на выборах 2007 года. Данную информацию подтвердить не удалось

Николя Саркози также обвинялся в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. Следствие предполагает, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.

© AP Photo / Francois Mori Николя Саркози и Муаммар Каддафи © AP Photo / Francois Mori Николя Саркози и Муаммар Каддафи. Архивное фото

В 2016 году экс-президенту Франции Николя Саркози были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты.

20 марта 2018 года СМИ сообщили , что Николя Саркози помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. После 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

1 октября 2019 года стало известно, что Кассационный суд также окончательно отклонил все апелляции Саркози и его юристов по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2012 года и экс-президент Франции предстанет перед судом.

Ожидается, что первый процесс по делу Николя Саркози, обвиняемого в коррупционных правонарушениях, состоится 5 и 22 октября 2020 года . Речь идет о так называемом "деле о прослушках", в рамках которого Саркози, помимо коррупции, обвиняется в торговле влиянием. Сроки начала слушаний по делу, касающегося незаконного финансирования избирательной кампании Саркози в 2012 году, пока неизвестны.

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам: о растрате более 8,8 миллиона лари государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Суд в Тбилиси (Грузия) в начале января 2018 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили.

Луис да Силва, президент Бразилии (2003-2011)

В июле 2016 года прокуратурой Бразилии было открыто расследование в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по подозрению в торговле влиянием в пользу строительной компании Odebrecht. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003-2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS.

12 июля 2017 года суд в Бразилии приговорил Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 года тюремного заключения. Согласно приговору суда, Лула да Силва был лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет и приговорен к штрафу в 670 тысяч реалов (порядка 205 тысячи долларов).

В январе 2018 года три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции: приговор был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. В апреля 2018 года Луис да Силва сдался властям

В ноябре 2018 года Луис да Силва был обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране.

© AP Photo / Nelson Antoine Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва © AP Photo / Nelson Antoine Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото

В феврале 2019 года да Силва был приговорен еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. В апреле 2019 года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней. За коррупцию и отмывание денег экс-президенту было назначено соответственно 5 лет, 6 месяцев и 20 дней наказания и 3 года и 4 месяца тюрьмы. В сентябре 2019 года генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата. 8 ноября 2019 года Федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву. Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса. 28 ноября региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

По данным СМИ, решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции , что позволит экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.

Моше Кацав, президент Израиля (2000-2007)

В марте 2011 года экс-президент Израиля Моше Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. В мае Верховный суд Израиля удовлетворил просьбу Кацава об отсрочке исполнения наказания до вынесения решения по его апелляции, которая была отклонена 10 ноября. В декабре 2011 года он был доставлен в тюрьму "Маасиягу" в городе Рамле.

21 декабря 2016 года Моше Кацав вышел на свободу. Экс-главу государства отпустили на два года раньше срока. Комиссия по помилованиям Управления тюрем с третьего раза удовлетворила его прошение о смягчении наказания, а прокуратура решила не опротестовывать вердикт

Роберт Кочарян, президент Армении (1998-2008)

26 июля 2018 года Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Армении Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда погибло десять человек. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Бывшего президента Армении дважды арестовывали в 2018 году

12 февраля 2019 года Роберту Кочаряну было предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере. В мае 2019 года судья Давид Григорян освободил Роберта Кочаряна под личную гарантию президента Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Однако Кочарян был на свободе не больше месяца, его вновь вернули под стражу. 28 апреля 2020 года он был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. 12 мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

8 мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Однако судья отклонила ходатайство

© Sputnik / Арам Нерсесян Роберт Кочарян в суде © Sputnik / Арам Нерсесян Роберт Кочарян в суде

Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003)

Экс-президент Либерии был задержан в 2006 году на территории Нигерии и стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия. Суд над ним начался в 2007 году и завершился в марте 2011 года. По данным расследования, на посту президента Либерии Тейлор, в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся взять под контроль месторождения алмазов. В ходе гражданский войны в Сьерра-Леоне погибли около 120 тысяч человек.

30 мая 2012 года состоявшийся в Гааге специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения.

Жак Ширак, президент Франции (1995-2007)

В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа приговорил экс-президента Франции к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Согласно решению суда, Ширак был признан виновным в "растрате общественных средств", "злоупотреблении доверием" и "злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды". 26 сентября 2019 года Жак Ширак скончался

Омар Аль-Башир, президент Судана (1993-2019)

11 апреля 2019 года стало известно, что президент Судана Омар Аль-Башир был взят под стражу

Он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В доме политического деятеля было обнаружено порядка 113 миллионов долларов в разной валюте, в том числе, иностранной. Были заведены дела об отмывании денег и махинациях с иностранной валютой. Первое судебное заседание было проведено 19 августа 2019 года. По данным судьи, во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что 25 миллионов долларов он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, а также получил чек на сумму один миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида. Позже были проведены несколько судебных заседаний, на которых обвиняемый отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил экс-президент, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). По словам обвинителя, аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. Он также сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году.

14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".

Омар аль-Башир также разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. В 2009 году он стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Cлободан Милошевич, президент Республики Сербия (1990-1997), президент Союзной Республики Югославии (1997-2000)

В мае 1999 года Гаагский трибунал для бывшей Югославии выдвинул обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. В 2001 году Милошевич был арестован по обвинению в совершении уголовных преступлений и передан Гаагскому Международному трибуналу по бывшей Югославии. В феврале 2002 года в Гааге начался судебный процесс над Милошевичем. 11 марта 2006 года Слободан Милошевич был обнаружен мертвым в своей камере в тюрьме Гаагского трибунала. Он скончался он инфаркта

© AP Photo / Paul Vreeker, Pool Бывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001 © AP Photo / Paul Vreeker, Pool Бывший президент Югославии Слободан Милошевич перед началом заседания суда по военным преступлениям в Гааге. 11 декабря 2001

Альберто Фухимори, президент Перу (1990-2000)

Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2009 году получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и другие преступления.

25 ноября 2014 года Верховный суд Перу отказал ему в переcмотре дела.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Кучински по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Мануэль Норьега, лидер Панамы (1983-1989)

Мануэль Норьега был фактическим правителем Панамы в 1983-1989 годах. Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул "Высший лидер национального освобождения Панамы". Политика свергли в 1989 году в результате американского вторжения. В 1990 году экс-диктатора арестовали, а в 1992 году он получил 40 лет тюрьмы за вымогательство и взяточничество. Позднее срок сократили – сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где осудили за отмывание 2,3 миллиона евро, полученных от поставок кокаина. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. 30 мая 2017 года Мануэль Норьега скончался

Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)

2 июня 2012 года Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдал приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года . В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения с Мубарака и двух его сыновей по делу о гибели демонстрантов в дни революции 2011 года. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по данному делу проходили двое его сыновей – Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья – к четырем. В январе 2015 года Кассационный суд Египта постановил отменить приговор, вынесенный Хосни Мубараку и двоим его сыновьям в мае 2014 года, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств.

© AP Photo / Nasser Nasser, File Экс-президент Египта Хосни Мубарак © AP Photo / Nasser Nasser, File Экс-президент Египта Хосни Мубарак

9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года Кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении Хосни Мубарака. Позднее стало известно, что Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей. Бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис. 25 февраля 2020 года Хосни Мубарак скончался

Аугусто Пиночет, президент Чили (1974-1990)

В 1973-1974 годах Пиночет в результате военного переворота установил диктаторский режим.

17 октября 1998 года Аугусто Пиночет был задержан в Лондоне по иску испанского судьи Балтазара Гарсона. Против Пиночета были выдвинуты обвинения по более, чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей.

9 июля 2001 года суд признал Пиночета страдающим старческим слабоумием, что послужило причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности.

© AP Photo Аугусто Пиночет © AP Photo Аугусто Пиночет

16 сентября 2005 года Верховный суд Чили окончательно оправдал Пиночета по делу о причастности к преступлениям, совершенным в ходе проведении спецоперации "Кондор".

В 2005 и 2006 годах он помещался под домашний арест по обвинению в организации похищения двух своих политических оппонентов в 1974 году, а также в пытках, убийствах и похищении людей. Он также обвинялся в коррупции, финансовых махинациях и нарушении прав человека, но ни разу не привлекался за это к суду . 3 декабря 2006 года Пиночет перенес в военном госпитале в Сантьяго операцию на сердце. 10 декабря 2006 года Пиночет скончался

Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989)

После начала в Румынии в декабре 1989 года народной революции, Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Чаушеску судили по обвинению в геноциде, повлекшем 60 тысяч человеческих жертв; подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против народа; нанесении ущерба государственному имуществу разрушением и повреждением зданий; организации взрывов в городах; подрыве национальной экономики; попытке бегства из страны с использованием средств, хранящихся в иностранных банках, на общую сумму более одного миллиарда долларов.

Суд приговорил обоих к расстрелу. Приговор суда был приведен в исполнение в этот же день.