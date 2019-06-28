На Украине закрыли производство по делу о лишении Саакашвили гражданства

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает пресс-служба суда.
"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента Украины от 26 июля 2017 №196 / 2017 "О прекращении гражданства Украины" в части "считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михаила". Производство по делу… закрыто", - говорится в сообщении суда на странице в Facebook.
Судом установлено, что указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалуемый указ экс-главы государства Петра Порошенко, из него исключено положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.
"Суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо возражений или препятствий для принятия отказа истца от иска. Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда", - добавили в сообщении.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.