В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Первый в истории Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнётся в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Судейская коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции и обмане общественного доверия.

По решению суда на первом заседании глава правительства обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.

Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждаться порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения, и, по мнению юристов, дело Нетаньяху займёт как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд.

Следствие по делу Нетаньяху продолжалось около трёх лет. Прокуратура сформулировала обвинения против премьер-министра более года назад, затем осенью 2019 состоялись досудебные слушания, по результатам которых генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул обвинения против премьера. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. Первое заседание, назначенное на 17 марта, было перенесено из-за пандемии коронавируса на 24 мая. За время отсрочки Нетаньяху успел сформировать новую правительственную коалицию и привести 35-е правительство Израиля к присяге, положив конец политическому кризису, длившемуся в стране полтора года. Верховный суд Израиля 6 мая разрешил Нетаньяху в очередной раз сформировать и возглавить правительство, несмотря на выдвинутые против него обвинения.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придётся принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.

Кроме Нетаньяху, в рамках судебного процесса на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел "2000" и "4000", которые обвиняются в предоставлении Нетаньяху позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля - бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования. По решению суда, процесс над Нетаньяху не будет транслироваться в прямом эфире вопреки просьбам целого ряда израильских СМИ.

По мнению юристов, судебный процесс над Нетаньяху может завершиться как полным оправданием и снятием обвинений, так и условным сроком и даже тюремным заключением.

Ранее на скамье подсудимых оказывались бывший президент Израиля Моше Кацав (обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах) и премьер-министр Эхуд Ольмерт (обвинения в коррупции), однако перед началом судебного процесса оба политика ушли в отставку. Кацав был отстранен от должности генпрокурором страны в 2007 году, а вскоре после этого добровольно ушел в отставку за 10 месяцев до начала суда. Предшественник Нетаньяху на посту премьер-министра Эхуд Ольмерт из-за коррупционных скандалов добровольно покинул свой пост в сентябре 2008 года. В 2014 году суд приговорил Ольмерта к шести годам лишения свободы, однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с шести лет до 18 месяцев.