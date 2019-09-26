Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет.

"<...> Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — приводит агентство слова зятя Фредерика Сала-Бару.

В Национальном собрании Франции почтили память бывшего лидера минутой молчания.

"История Франции переворачивает страницу. Предадимся грусти, поскольку у нее есть свои причины. Он любил Францию больше, чем остальные после него", — написал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в Twitter.

Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых. Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. При последнем Ширак занимал пост министра сельского хозяйства.

При следующем президенте Жискаре д'Эстене был назначен премьером. Позже его сместили, и он возглавил оппозиционную партию "Объединение в поддержку республики".

С 1977 года занимал пост мэра Парижа. В 1986 году — уже при Франсуа Миттеране — Ширак вновь возглавил правительство и стал единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра.

Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 года, снова ушел в оппозицию, однако в 1995-м вновь выставил свою кандидатуру и победил.

При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Возглавлял Пятую республику 12 лет, став вторым после Миттерана по продолжительности правления.