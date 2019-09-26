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РИА Новости

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

13:03 26.09.2019 (обновлено: 14:59 26.09.2019)
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© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Жак Ширак. 2007 год
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
© REUTERS / Philippe Wojazer
ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет.

"<...> Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — приводит агентство слова зятя Фредерика Сала-Бару.

В Национальном собрании Франции почтили память бывшего лидера минутой молчания.
"История Франции переворачивает страницу. Предадимся грусти, поскольку у нее есть свои причины. Он любил Францию больше, чем остальные после него", — написал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в Twitter.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
Вчера, 14:18РИА Новости
В Париже приспустят флаги в память о Жаке Шираке
Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых. Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. При последнем Ширак занимал пост министра сельского хозяйства.
При следующем президенте Жискаре д'Эстене был назначен премьером. Позже его сместили, и он возглавил оппозиционную партию "Объединение в поддержку республики".
С 1977 года занимал пост мэра Парижа. В 1986 году — уже при Франсуа Миттеране — Ширак вновь возглавил правительство и стал единственным французским политиком, который дважды занимал пост премьер-министра.
Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 года, снова ушел в оппозицию, однако в 1995-м вновь выставил свою кандидатуру и победил.
При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Возглавлял Пятую республику 12 лет, став вторым после Миттерана по продолжительности правления.
Подробнее о биографии Жака Ширака читайте в справке РИА Новости >>
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Вчера, 14:07РИА Новости
Кудрин назвал Жака Ширака великим человеком
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Умер Жак ШиракЖак ШиракФранцияВ мире
Популярные комментарии
Нормальный Президент был. Земля пухом. С СССР дружил. А не помнят такие малые дети как ты.
26 сентября, 13:08
Андрей
14700006
А в чем новость то? Да ещё и молния. Много кто его его помнит и кому есть дело?
26 сентября, 13:06
ЛКЛысый Кучерявый
70125126
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