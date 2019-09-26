Биография Жака Ширака

Бывший президент Франции Жак Ширак (Jacques Chirac) родился 29 ноября 1932 года в Париже (Франция).
Учился в лицеях Карно (Lycées Carnot) и Луи-ле-гран (Louis-le-Grand) в Париже.
В 1954 году получил диплом политолога в парижском Институте политических наук (Institut d'Etudes Politiques). Учился в Летней школе Гарвардского университета (США).
В 1956 году служил в Алжире, был ранен. В 1957 году вернулся во Францию и поступил в Национальную школу управления (Ecole Nationale d'Administration). По окончании учебы в 1959 году стал аудитором в Государственной аудиторской палате.
В 1962 году Ширак начал работать в аппарате правительства Жоржа Помпиду, премьер-министра при президенте Шарле де Голле, что стало началом его политической карьеры.
В 1965 году стал муниципальным советником в Сент-Фереоле (департамент Коррез), откуда происходила семья Шираков.
В 1967 году он был избран депутатом Национального собрания, позднее работал в министерстве социального обеспечения.
В 1968-1971 годах был государственным секретарем по экономике и финансам.
В 1969 году Жак Ширак – казначей Фонда Клода Помпиду.
В 1970-1979 годах – президент Совета департамента Коррез.
В 1972-1974 годах в правительстве Пьера Мессмера Жак Ширак занимал пост министра сельского хозяйства и развития сельских районов, был министром внутренних дел.
В 1974 году Ширак стал генеральным секретарем голлистской партии "Союз демократов в защиту республики".
В 1974-1976 годах он занимал пост премьер-министра Франции.
В конце 1976 года Ширак основал собственную политическую партию "Объединение в защиту республики", занимавшую правые, консервативные позиции.
В 1977-1995 годах он был мэром Парижа.
В 1986-1988 годах занимал пост премьер-министра Франции, сохранив за собой пост мэра столицы.
В 1995-2007 годах Жак Ширак был президентом Франции.
Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля за ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.
С 2007 года являлся пожизненным членом Конституционного совета, принимал участия в заседаниях совета до марта 2011 года.
В 2011 году Жак Ширак был приговорен Исправительным судом Парижа к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Сам Ширак не присутствовал на процессе из-за проблем со здоровьем.
26 сентября 2019 года Жак Ширак скончался.
Жак Ширак был удостоен многочисленных званий и наград – французских орденов Почетного легиона, "За заслуги", Искусств и литературы, "Черной звезды", Креста Воинской доблести и других, а также орденов иностранных государств.
В 1997 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции.
Шираку была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2007 года.
Он был почетным доктором МГИМО МИД России.
В 2016 году Музей примитивного искусства на набережной Бранли в Париже стал носить имя Жака Ширака, который был его основателем.
Жак Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель. В браке были рождены две дочери – Лоранс (1958-2016) и Клод (1962 года рождения). В 1979 году супруги удочерили девочку из Вьетнама Ань-Дао Траксель.
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