Биография Жака Ширака

Учился в лицеях Карно (Lycées Carnot) и Луи-ле-гран (Louis-le-Grand) в Париже.

В 1956 году служил в Алжире, был ранен. В 1957 году вернулся во Францию и поступил в Национальную школу управления (Ecole Nationale d'Administration). По окончании учебы в 1959 году стал аудитором в Государственной аудиторской палате.

В 1962 году Ширак начал работать в аппарате правительства Жоржа Помпиду, премьер-министра при президенте Шарле де Голле, что стало началом его политической карьеры.

В 1967 году он был избран депутатом Национального собрания, позднее работал в министерстве социального обеспечения.

В 1968-1971 годах был государственным секретарем по экономике и финансам.

В 1969 году Жак Ширак – казначей Фонда Клода Помпиду.

В 1970-1979 годах – президент Совета департамента Коррез.

В 1972-1974 годах в правительстве Пьера Мессмера Жак Ширак занимал пост министра сельского хозяйства и развития сельских районов, был министром внутренних дел.

В 1974 году Ширак стал генеральным секретарем голлистской партии "Союз демократов в защиту республики".

В 1974-1976 годах он занимал пост премьер-министра Франции.

В конце 1976 года Ширак основал собственную политическую партию "Объединение в защиту республики", занимавшую правые, консервативные позиции.

В 1977-1995 годах он был мэром Парижа.

В 1986-1988 годах занимал пост премьер-министра Франции, сохранив за собой пост мэра столицы.

В 1995-2007 годах Жак Ширак был президентом Франции.

Во время президентства Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля за ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику

С 2007 года являлся пожизненным членом Конституционного совета, принимал участия в заседаниях совета до марта 2011 года

В 2011 году Жак Ширак был приговорен Исправительным судом Парижа к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Сам Ширак не присутствовал на процессе из-за проблем со здоровьем.

26 сентября 2019 года Жак Ширак скончался

Жак Ширак был удостоен многочисленных званий и наград – французских орденов Почетного легиона, "За заслуги", Искусств и литературы, "Черной звезды", Креста Воинской доблести и других, а также орденов иностранных государств.

В 1997 году он был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции.

Он был почетным доктором МГИМО МИД России.

В 2016 году Музей примитивного искусства на набережной Бранли в Париже стал носить имя Жака Ширака , который был его основателем.

Жак Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель. В браке были рождены две дочери – Лоранс (1958-2016) и Клод (1962 года рождения). В 1979 году супруги удочерили девочку из Вьетнама Ань-Дао Траксель