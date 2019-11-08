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РИА Новости

Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

23:42 08.11.2019
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© AP Photo / Nelson AntoineЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018
© AP Photo / Nelson Antoine
МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Федеральный суд Куритибы постановил в пятницу освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего наказание по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
"Ввиду отсутствия оснований для продолжения исполнения уголовного наказания и лишения свободы оно должно быть прекращено", - говорится в сообщении суда.
Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.
Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции действующим министром юстиции Сержиу Мору, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывал наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.
По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
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