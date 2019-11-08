Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

"Ввиду отсутствия оснований для продолжения исполнения уголовного наказания и лишения свободы оно должно быть прекращено", - говорится в сообщении суда.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".