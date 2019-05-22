В Аргентине прошли первые слушания по делу экс-президента Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая – РИА Новости. Состоялись первые слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины Кристины Киршнер и еще 12 человек, в ходе которых были зачитаны обвинения в адрес подсудимых.

Киршнер, ее родственников и ряд чиновников подозревают в сговоре и отмывании денег, полученных при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса. В то время она руководила страной.

При этом суд назвал экс-президента основным звеном в данном сговоре. Фирмы Баеса получили 51 контракт на сумму 46 миллиардов песо (1 миллиард долларов), за частью из них отсутствовал контроль, по ряду работ были завышены цены, допущены административные нарушения.

На суде Киршнер не выступала. Она сидела на заднем ряду со своим адвокатом, часто переговаривалась с ним, постоянно смотрела в смартфон.

За несколько часов до судебного заседания Киршнер в Twitter заявила, что эти судебные слушания – новая стадия преследования с одной целью: усадить ее на скамью подсудимых в разгар предвыборной кампании. Экс-президент выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента на выборах в 2019 году. Больше записей в течение дня в Twitter Киршнер пока не было.