Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили на Украину. Наступила новая эпоха — новый президент. <...> Был в администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению ему украинского гражданства", — написал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий на своей фейсбук-странице.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно осудили. Его также объявили во внутригосударственный розыск.

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предварительно предоставив гражданство Украины. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил экономические показатели области.

В 2017-м Саакашвили лишили украинского гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости в Грузии).

Погранслужба запретила экс-губернатору Одесской области въезд на Украину до 2021 года.