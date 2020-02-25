Сын экс-президента Египта Мубарака подтвердил смерть отца

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен экс-президент. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.

Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.