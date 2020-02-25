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Сын экс-президента Египта Мубарака подтвердил смерть отца
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РИА Новости

Сын экс-президента Египта Мубарака подтвердил смерть отца

15:39 25.02.2020 (обновлено: 15:40 25.02.2020)
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© AP PhotoЭкс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
Экс-президент Египта Хосни Мубарак в суде в Каире
© AP Photo
КАИР, 25 фев – РИА Новости. Сын экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердил, что его отец скончался.
Ранее о кончине Мубарака в возрасте 91 года сообщило гостелевидение Египта.
"Сегодня утром скончался мой отец, президент Мубарак", - написал Аля Мубарак в Twitter. К сообщению он прикрепил видеоролик с речью о достижениях своего отца.
Пока неизвестно, где и когда будет похоронен экс-президент. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.
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Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
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