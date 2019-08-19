Экс-глава Судана объяснил происхождение обнаруженных у него денег

ХАРТУМ, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент Судана Омар аль-Башир в ходе допросов заявил, что часть обнаруженных у него дома денег - средства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который выделил их на благотворительность, рассказал судья.

Первое заседание суда над бывшим суданским президентом аль-Баширом, обвиняемым в преступлениях, связанных с коррупцией, прошло в суданской столице в понедельник.

В ходе заседания судья, ведущий дело аль-Башира, заявил, что во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что часть обнаруженных при обыске в его доме денег были пожертвованиями от наследного принца Саудовской Аравии.

"Экс-президент рассказал следователю, что 25 миллионов долларов (США) он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, среди них больницы и армейские организации", - сказал судья.

Также, рассказал судья, аль-Башир в ходе допроса заявил, что "получил чек на сумму один миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида".

Следующее заседание суда над бывшим главой Судана пройдет в субботу.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа.