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МУС пока не подтверждает, что аль-Башира выдадут властям Судана
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РИА Новости

МУС пока не подтверждает, что аль-Башира выдадут властям Судана

17:42 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Республики Судан Омар аль-Башир
Президент Республики Судан Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) пока не может подтвердить информацию о том, что власти Судана приняли решение, что разыскиваемые МУС за геноцид в Дарфуре обвиняемые должны предстать перед судом, сказали РИА Новости в пресс-службе международного суда.
"Мы видели сообщения об этом в новостях, пытаемся получить подтверждение, но пока у нас нет информации по этому вопросу", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли обвиняемые, в том числе экс-президент Судана Омар аль-Башир, будут выданы МУС.
В сообщении Суверенного совета Судана, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что Переходное правительство Судана во вторник пришло к консенсусу с представителями Южного Судана о том, что разыскиваемые Международным уголовным судом за геноцид в Дарфуре обвиняемые должны предстать перед судом. Стороны также пришли к согласию о необходимости создания специального суда по преступлениям в Дарфуре и двум другим судебным механизмам.
МУС в свое время выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира. В пресс-релизе не уточняется, шла ли речь и об экс-президенте.
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Переговоры делегации Переходного правительства Судана с переговорной группой "Дарфурский трек", состоящей из членов повстанческих группировок, состоялись в Джубе.
В 2009 году суданский президент стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Гражданский конфликт в суданском регионе Дарфур продолжается с февраля 2003 года. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. Сопротивление правительственным силам вели несколько десятков повстанческих группировок. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежной провинции властям аль-Башира не удалось.
После отстранения бывшего суданского лидера новые суданские власти вплотную занялись урегулированием старых внутренних конфликтов в стране.
Новые суданские власти ранее решили бывшего президента не передавать в руки международного правосудия, а провести собственное расследование и судебный процесс.
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Омар аль-БаширМеждународный уголовный судСуданВ мире
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