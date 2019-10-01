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РИА Новости

Саркози будут судить по делу о финансировании избирательной кампании

16:09 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2012 года, передает агентство Франс Пресс.
Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным обвинения, штаб Саркози использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
Николя Саркози и Муаммар Каддафи. Архивное фото
6 апреля 2018, 06:13РИА Новости
Бывший переводчик Каддафи рассказал о финансировании кампании СаркозиПо словам Мифтаха Миссури, предвыборный штаб бывшего президента Франции получил двадцать миллионов евро от ливийского лидера в качестве поддержки.
Во вторник Кассационный суд окончательно отклонил все апелляции Саркози и его юристов по этому делу. Сроки начала процесса, фигурантами которого помимо Саркози станут еще 13 человек, станут известны позднее. Экс-главе государства грозит год тюремного заключения и штраф в размере 3,75 тысячи евро.
Помимо "дела Bygmalion" Саркози предстоит ответить перед правосудием по обвинениям, касающимся коррупции и торговли влиянием. Как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Экс президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
8 июля 2018, 18:20РИА Новости
Адвокат заявил об отсутствии документов в деле о кампании Саркози
Эта часть расследования против Саркози, известная как "дело о прослушках", была направлена в суд в июне 2019 года. Сроки начала слушаний пока неизвестны.
Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.
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