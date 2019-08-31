Экс-президент Судана рассказал об источнике "неучтенных" миллионов долларов

ХАРТУМ, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в стране в коррупции, в ходе очередного судебного заседания в субботу сообщил, что обнаруженные следствием в его резиденции неучтенные миллионы долларов поступили в страну от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в виде пожертвований на нужды страны, но не были учтены официально, поскольку саудовский принц не захотел огласки, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу в Хартуме возобновились судебные слушания по делу об обвинении аль-Башира в получении незаконных наличных средств в размере 90 миллионов долларов США от руководства Саудовской Аравии.

"Наследный принц Мухаммед бен Салман направил сумму в размере 25 миллионов евро на частном самолете, которые частично были переведены в доллары и местную валюту с целью поддержки и пожертвований определенным лицам и организациям в Судане, в частности, силам быстрого реагирования, Африканскому международному университету, больнице… Саудовский принц не хотел огласки, поэтому мы не учли эти средства в госказну", - сказал бывший суданский лидер.

Он также сообщил, что предпочел бы, чтобы данное судебное заседание прошло в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну саудовского руководства. Аль-Башир, кроме того, в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения.

Судья назначил следующее заседание на субботу 7 сентября.

Защита экс-президента ходатайствовала о вызове на очередное заседание нескольких важных свидетелей, в том числе бывшего руководителя президентской канцелярии Хатема Хасана Базита, который, как предполагается, встречал присланные из Саудовской Аравии деньги в аэропорту Хартума. Адвокаты аль-Башира ранее также заявляли, что деньги из Саудовской Аравии поступили в Судан наличными из-за американских санкций против суданской банковской системы, и что аль-Башир никогда не использовал полученные средства лично или на личные цели.

Аль-Башир был отстранен от власти военными 11 апреля на фоне массовых акций протеста, охвативших столицу и суданские регионы. Позднее его поместили в тюрьму Кубер в Хартуме. Защита подсудимого жаловалась на суровые условия содержания экс-президента, которые "не соответствуют его статусу".