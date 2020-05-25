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2020-05-25T15:48
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В Тбилиси назвали условие возвращения посла в Киев
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РИА Новости

В Тбилиси назвали условие возвращения посла в Киев

14:54 25.05.2020 (обновлено: 15:48 25.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. МИД Грузии завершил консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, который был отозван грузинской стороной для консультаций из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, было решено наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а затем определиться с датой возвращения посла в Киев, заявили РИА Новости в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что так как Саакашвили является гражданином Украины, ни одно государство мира не может указывать, куда его назначать.
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Грузинский посол после возвращения на родину прошел двухнедельный карантин, что является обязательным в условиях пандемии коронавируса, после чего явился в МИД.
"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — заявили в ведомстве.
Кроме того, в МИД сообщили, что на встрече с послом были рассмотрены вопросы перспектив сотрудничества Грузии и Украины с учетом той реальности, которая сегодня существует.
"Еще раз разъясняем, что отзыв посла в столицу для консультации является принятым шагом в дипломатической практике. Грузинская сторона приняла данное решение из-за того, что руководство Украины назначило на должность осужденное в Грузии лицо, что не соответствует двусторонним отношениям. Естественно, отзыв посла для консультаций не подразумевает разрыв дипломатических отношений, также не планируется пересмотр стратегического партнерства между странами", — сказано в заявлении.
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Дмитрий КулебаМИД ГрузииВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияКиевУкраинаВ мире
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