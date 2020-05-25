В Тбилиси назвали условие возвращения посла в Киев

ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. МИД Грузии завершил консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, который был отозван грузинской стороной для консультаций из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, было решено наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а затем определиться с датой возвращения посла в Киев, заявили РИА Новости в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что так как Саакашвили является гражданином Украины, ни одно государство мира не может указывать, куда его назначать.

Грузинский посол после возвращения на родину прошел двухнедельный карантин, что является обязательным в условиях пандемии коронавируса, после чего явился в МИД.

"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что на встрече с послом были рассмотрены вопросы перспектив сотрудничества Грузии и Украины с учетом той реальности, которая сегодня существует.