Суд в Киеве перенес на месяц рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд объявил перерыв в слушании жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене до 18 ноября, сообщает интернет-издание " Киевский апелляционный суд объявил перерыв в слушании жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене до 18 ноября, сообщает интернет-издание " Левый берег ".

На заседании в пятницу, по данным издания, председательствующий судья Юрий Трясун зачитал позицию защиты по апелляции на приговор Януковича и перешел к стадии рассмотрения ходатайств.

После этого был объявлен перерыв в заседании до 11.00 (12.00 мск) 18 ноября. Кроме того, суд определил еще две даты судебных заседаний, они пройдут 25 ноября и 6 декабря.

Адвокаты экс-президента сообщили, что подали в суд более 30 ходатайств, относительно процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.