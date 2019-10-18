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РИА Новости

Суд в Киеве перенес на месяц рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

16:31 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд объявил перерыв в слушании жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене до 18 ноября, сообщает интернет-издание "Левый берег".
На заседании в пятницу, по данным издания, председательствующий судья Юрий Трясун зачитал позицию защиты по апелляции на приговор Януковича и перешел к стадии рассмотрения ходатайств.
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После этого был объявлен перерыв в заседании до 11.00 (12.00 мск) 18 ноября. Кроме того, суд определил еще две даты судебных заседаний, они пройдут 25 ноября и 6 декабря.
Адвокаты экс-президента сообщили, что подали в суд более 30 ходатайств, относительно процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
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Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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