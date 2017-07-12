Экс-президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к девяти годам тюрьмы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июл — РИА Новости. Суд в Бразилии в среду приговорил экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений.

В мае текущего года бразильские следователи заинтересовались усадьбой в штате Сан-Паулу, предположительно, принадлежащей да Силве и построенной на государственные средства.

Ранее в адрес экс-президента были выдвинуты подозрения в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras. Она оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.