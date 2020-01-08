Во Франции суд назначил слушания по делу Саркози на октябрь

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый процесс по делу бывшего президента Франции Первый процесс по делу бывшего президента Франции Николя Саркози , обвиняемого в коррупционных правонарушениях, состоится 5 и 22 октября, сообщает телеканал France Info со ссылкой на решение парижского уголовного суда.

Речь идет о так называемом "деле о прослушках", в рамках которого Саркози, помимо коррупции, обвиняется в торговле влиянием.

Как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако.