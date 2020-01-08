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Во Франции суд назначил слушания по делу Саркози на октябрь
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РИА Новости

Во Франции суд назначил слушания по делу Саркози на октябрь

17:32 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый процесс по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупционных правонарушениях, состоится 5 и 22 октября, сообщает телеканал France Info со ссылкой на решение парижского уголовного суда.
Речь идет о так называемом "деле о прослушках", в рамках которого Саркози, помимо коррупции, обвиняется в торговле влиянием.
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Как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Помимо "дела о прослушках" Саркози предстоит ответить перед правосудием по обвинениям, касающимся незаконного финансирования своей избирательной кампании 2012 года. Это часть досье против экс-президента получила название Bygmalion по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози в 2012 году. По данным обвинения, штаб Саркози использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Сроки начала слушаний по этому делу пока неизвестны.
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Бывший переводчик Каддафи рассказал о финансировании кампании СаркозиПо словам Мифтаха Миссури, предвыборный штаб бывшего президента Франции получил двадцать миллионов евро от ливийского лидера в качестве поддержки.
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