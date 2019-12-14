В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

КАИР, 14 дек - РИА Новости. Суд в Хартуме приговорил экс-президента Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал " Аль-Арабия ".

Сторонники экс-аль-Башира в ходе продолжавшегося более часа выступления судьи попытались сорвать объявления приговора, выкрикивая лозунги в поддержку бывшего президента. В частности, они говорили о том, что "процесс политизирован". Судья попросил полицию вывести всех из зала, после чего и вынес приговор.

Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов).

По факту обнаружения у экс-президента крупных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".

Адвокаты аль-Башира добивались освобождения свергнутого президента под залог, однако суд им отказал.

В суде бригадный генерал Ахмед Али, являющийся обвинителем по делу бывшего президента, рассказал, что аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. По его словам, свергнутый президент рассказал, что найденные в его доме деньги были частью суммы в 25 миллионов долларов, которую ему прислал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман для личных нужд.

По словам обвинителя, аль-Башир сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. Экс-президент также рассказал следователям, что саудовские деньги были обменяны и потрачены, но не мог вспомнить подробности. У бывшего президента также нет документов, подтверждающих траты.

Бывшего президента Судана защищает команда юристов из 130 человек. Они утверждают, что деньги были даны ему "как человеку, а не как президенту". Сам аль-Башир отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для собственной выгоды.

Коррупционные обвинения, выдвинутые против бывшего суданского лидера, предусматривали максимальный срок тюремного заключения в 10 лет. В мае 2019 года аль-Баширу также было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных демонстраций, которые привели к его свержению.