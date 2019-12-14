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Ситуация в Судане
2019-12-14T13:28+0300
https://ria.ru/20191214/1562391166.html
В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы
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РИА Новости

В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы

12:48 14.12.2019 (обновлено: 13:28 14.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Судан Омар аль-Башир
Президент Республики Судан Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Республики Судан Омар аль-Башир. Архивное фото
КАИР, 14 дек - РИА Новости. Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Сторонники экс-аль-Башира в ходе продолжавшегося более часа выступления судьи попытались сорвать объявления приговора, выкрикивая лозунги в поддержку бывшего президента. В частности, они говорили о том, что "процесс политизирован". Судья попросил полицию вывести всех из зала, после чего и вынес приговор.
Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов).
По факту обнаружения у экс-президента крупных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".
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Дело бывшего президента Судана Омара аль-Башира
Адвокаты аль-Башира добивались освобождения свергнутого президента под залог, однако суд им отказал.
В суде бригадный генерал Ахмед Али, являющийся обвинителем по делу бывшего президента, рассказал, что аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. По его словам, свергнутый президент рассказал, что найденные в его доме деньги были частью суммы в 25 миллионов долларов, которую ему прислал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман для личных нужд.
По словам обвинителя, аль-Башир сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. Экс-президент также рассказал следователям, что саудовские деньги были обменяны и потрачены, но не мог вспомнить подробности. У бывшего президента также нет документов, подтверждающих траты.
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Бывшего президента Судана защищает команда юристов из 130 человек. Они утверждают, что деньги были даны ему "как человеку, а не как президенту". Сам аль-Башир отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для собственной выгоды.
Коррупционные обвинения, выдвинутые против бывшего суданского лидера, предусматривали максимальный срок тюремного заключения в 10 лет. В мае 2019 года аль-Баширу также было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных демонстраций, которые привели к его свержению.
В Судане 11 апреля 2019 года на фоне четырехмесячных народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.
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Биография Омара аль-Башира
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Ситуация в СуданеОмар аль-БаширСуданВ мире
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