Экс-президента Южной Кореи обвинили в коррупции, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак (2008-2013) обвиняется в коррупции, передает утром в среду южнокорейское агентство Рёнхап.

По данным агентства, Ли Мён Бак в среду даст в прокуратуре показания в связи с обвинениями. Он станет пятым южнокорейским президентом, ставшим фигурантом уголовного разбирательства. Таким образом из семи предыдущих президентов Южной Кореи только двум не были предъявлены уголовные обвинения.

Ранее сообщалось, что старший брат бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака — Ли Сан Дык получил 15 месяцев тюрьмы по делу о коррупции с участием крупнейшей в стране сталелитейной компании POSCO.

Одновременно ожидается решение по делу экс-президента Пак Кын Хе (2013-2017), которая была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий и раскрытии государственной информации. Прокуратура потребовала для нее 30 лет тюремного заключения. Центральный суд Сеула вынесет решение по ее делу 6 апреля.

В 1997 году экс-президент Чон Ду Хван (1980-1988) был приговорен к пожизненному заключению за участие в подготовке военного переворота, а Но Тхэ У (1988-1993) получил 17 лет за участие в организации переворота и взятки. Оба были помилованы в том же году. В 2009 году Но Му Хён (2003-2008) был обвинен в коррупции, но покончил с собой.