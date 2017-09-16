Апелляционный суд в Египте подтвердил пожизненный приговор Мурси

КАИР, 16 сен — РИА Новости. Апелляционный суд в Каире в субботу поддержал приговор в отношении экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара.

Как сообщает издание "Аль-Ахрам" , суд также подтвердил смертные приговоры, вынесенные по этому делу в отношении троих сторонников бывшего главы государства.

Всего по этому громкому процессу, известному в местной прессе как "дело о шпионаже" в пользу Катара, проходили 11 человек, включая Мухаммеда Мурси, в том числе троих судили заочно.

Мурси и его соратники по запрещенному в Египте движению "Братья-мусульмане" обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.