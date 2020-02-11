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Источник: суд в Аргентине отменил предварительное заключение Киршнер
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РИА Новости

Источник: суд в Аргентине отменил предварительное заключение Киршнер

00:10 11.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКристина Фернандес де Киршнер
Кристина Фернандес де Киршнер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Федеральная палата уголовного судопроизводства Аргентины отменила предварительное заключение в отношении экс-главы государства и действующего вице-президента страны Кристины Киршнер по одному из дел о коррупции, сообщили РИА Новости источники в суде.
Данной меры пресечения требовал судья Клаудио Бонадио, скончавшийся в начале февраля в результате болезни. Заключение не было применено в отношении экс-главы государства, поскольку она пользовалась неприкосновенностью, будучи сенатором.
"Федеральная палата отменила предварительное заключение в отношении Кристины Фернандес де Киршнер", - отметили собеседники агентства.
Киршнер подозревали в сговоре и отмывании денег, полученных при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса. В отношении экс-главы государства возбуждено свыше десяти дел.
Ранее Федеральный суд Аргентины отменил постановление о предварительном заключении Киршнер, действовавшее в отношении нее в связи с подписанием "Меморандума о взаимопонимании" с Ираном.
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