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2020-06-03T16:40
https://ria.ru/20200603/1572415573.html
Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов
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РИА Новости

Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов

16:35 03.06.2020 (обновлено: 16:40 03.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе онлайн встречи с представителями бизнеса послал "к черту" тех, кто требует от него быстрого результата на новой должности.
Украинский президент Владимир Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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"Вопрос такой, от Николая Стойко: а когда будут дела конкретные? Николай Стойко, а когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", - сказал Саакашвили в ходе встречи, запись которой он выложил на своей странице в Facebook.
Он также предложил предпринимателям самим "шевелить руками", чтобы ни в ком не разочаровываться.
"Занимайтесь своим, а не это. Это надоело мне… "О, назначили - когда будут дела?" Сами делайте дела, сами шевелите руками. В ваших руках все. К чертовой матери все. "Сколько можно, а мы так надеялись, разочаровались"... А может вы сами пошевелитесь… Давайте вместе делать. Вот и все", - добавил Саакашвили.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили во время интервью в своем доме
13 мая, 08:00
Невыученные уроки Украины. Как Саакашвили столкнул старую и новую родину
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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