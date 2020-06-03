Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов

"Вопрос такой, от Николая Стойко: а когда будут дела конкретные? Николай Стойко, а когда у вас будут дела конкретные? Что значит "дела конкретные"? Давайте вместе рассказывать, что я, "ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю". Да пошли все к черту, кто так думает", - сказал Саакашвили в ходе встречи, запись которой он выложил на своей странице в Facebook.