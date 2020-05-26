Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, передает корреспондент РИА Новости.
Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по делу, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Охрана здания Госбюро расследований усилена, дежурят несколько десятков сотрудников полиции и военнослужащих национальной гвардии.
При этом адвокат Порошенко Игорь Головань в блоге для интернет-издания "Украинская правда" написал, что вызов экс-президента на допрос был осуществлен с нарушениями законодательства.
"Де-юре Порошенко - свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить - пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента (Украины Владимира) Зеленского... мы не имеем никакого желания", - заявил Головань.
Дело против Порошенко адвокат назвал сфабрикованным. "Не найдя ничего противоправного в деятельности пятого президента Украины, следователи ГБР в страстном желании оправдать надежды президента Зеленского углубились в историю и пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров, а будущий президент Зеленский оставил должность генерального продюсера телеканала "Интер", чтобы перейти на канал (бизнесмена Игоря) Коломойского", - утверждает Головань.
Ранее Госбюро расследований возбудило около 20 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касаются госизмены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Верховной раде.