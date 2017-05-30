Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега, перенесший ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, скончался в больнице в возрасте 83 лет, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя панамских властей.

"Мануэль Норьега умер этой ночью", — заявил представитель панамских властей Мануэль Домингес.

В марте дочь Норьеги Таис сообщила, что ее отец находится в критическом состоянии после перенесенной операции по удалению опухоли.

В 1990 году Норьега был арестован во время американского вторжения в Панаму, а в 1992 году приговорен за вымогательство и взяточничество к 40 годам тюрьмы. Позже срок Норьеге был сокращен за хорошее поведение — сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где он был осужден за отмывание в этой стране 2,3 миллиона евро доходов, полученных от поставок кокаина, а затем он был переведен для отбывания срока в Панаму.