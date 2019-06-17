Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

КАИР, 17 июн — РИА Новости. Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси, сообщает интернет-портал издания "Аль-Ахрам".
Согласно данным газеты, отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.
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Согласно данным "Аль-Ахрам", экс-президент попросил у судьи слово и после своей речи потерял сознание и скончался.
Мурси, который также был одним из лидеров организации "Братья-мусульмане"*, проходил по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий "арабской весны" в начале 2011 года.
Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение "из-за пробелов в доказательной базе".
Мурси и еще 26 его ведущих сторонников обвиняли в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.
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