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2020-06-09T09:44
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Суд по делу Кочаряна отложили из-за коронавируса
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РИА Новости

Суд по делу Кочаряна отложили из-за коронавируса

09:44 09.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Бывший президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Очередное заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, назначенное на 9 июня, отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили во вторник в пресс-службе команды адвокатов бывшего главы государства.
"Согласно полученной из суда информации, судебное заседание отложено в связи с ситуацией, обусловленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении, размещенном на странице защиты Кочаряна в Facebook.
Пресс-секретарь команды адвокатов Элина Саакова сказала РИА Новости, что дата следующего заседания пока не определена.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Ранее судья по делу Анна Данибекян сообщила, что адвокат Армена Геворкяна Эрик Алексанян попросил отложить заседания до нормализации ситуации с коронавирусом. Она также проинформировала, что тест на коронавирус у адвоката Оганяна Инессы Петросян оказался положительным, в результате она и другой адвокат - Карен Межлумян - самоизолировались.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья отклонила ходатайство.
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