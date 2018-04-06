Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы. Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам страны.
Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Всего по делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек. В их число вошел фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён.