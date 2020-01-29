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Дело экс-президента Армении Саргсяна направили в суд
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РИА Новости

Дело экс-президента Армении Саргсяна направили в суд

11:08 29.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Уголовное дело, в котором фигурирует бывший президент Армении Серж Саргсян, направлено в суд, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.
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"Обвинительное заключение по делу Саргсяна утверждено прокурором. Дело направлено в суд", - сказала Хачатрян.
В рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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