На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.

Как уточняется, речь идет о событиях 2018 года, когда сотрудники украинской Госпогранслужбы задержали Саакашвили в одном из ресторанов Киева и выдворили его в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре 2017-го.

Второго октября бывший президент Грузии заявил, что намерен подать заявление в украинскую генпрокуратуру о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Что Саакшвили делал на Украине

Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона.

За время своей политической карьеры Саакашвили успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.