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РИА Новости

На Украине возбудили дело о похищении Саакашвили в 2018 году

11:08 07.10.2019 (обновлено: 13:38 07.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Украинская прокуратура завела дело о похищении и незаконном перемещении через границу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по его личному заявлению, сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.
Как уточняется, речь идет о событиях 2018 года, когда сотрудники украинской Госпогранслужбы задержали Саакашвили в одном из ресторанов Киева и выдворили его в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре 2017-го.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
2 октября, 14:42РИА Новости
Глава Минюста Грузии назвала Саакашвили "токсичным феноменом"
Второго октября бывший президент Грузии заявил, что намерен подать заявление в украинскую генпрокуратуру о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Что Саакшвили делал на Украине

Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона.
За время своей политической карьеры Саакашвили успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.
В конце мая бывший президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
Михаил Саакашвили. Архивнео фото
7 апреля 2018, 15:47РИА Новости
Саакашвили нашел новую работуБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области станет теперь лектором в Академии спикеров Нидерландов. При этом он уверен, что долго читать лекции ему не придется.
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