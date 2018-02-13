В Сеуле главу Lotte Group приговорили к тюрьме по обвинению в коррупции

ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Сеульский суд приговорил во вторник главу корпорации Lotte Group Син Дон Бина к 2,5 годам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции.

Согласно материалам дела, Син обвинялся в уплате около 7 миллиардов южнокорейских вон (около 6,44 миллиона долларов) в один из фондов близкой подруги экс-президента страны в обмен на выгодные условия для ведения бизнеса корпорации.

Близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь была приговорена к двадцати годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны. По данным агентства Ренхап, обвиняемая также должна будет выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов).

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.