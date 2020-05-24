Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось

ИЕРУСАЛИМ, 24 мая - РИА Новости. Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху , завершилось, сообщает издание "Едиот Ахронот"

По решению суда на первом заседании глава правительства был обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.

Как отмечает издание, в воскресенье было решено, что в дальнейшем обвиняемые не обязаны присутствовать на технических слушаниях, пока не начнется этап с представлением доказательств.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.