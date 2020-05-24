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2020-05-24T17:06
https://ria.ru/20200524/1571919751.html
Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось
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РИА Новости

Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось

17:06 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 мая - РИА Новости. Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, завершилось, сообщает издание "Едиот Ахронот".
По решению суда на первом заседании глава правительства был обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.
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Как отмечает издание, в воскресенье было решено, что в дальнейшем обвиняемые не обязаны присутствовать на технических слушаниях, пока не начнется этап с представлением доказательств.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придется принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.
Кроме Нетаньяху, в рамках судебного процесса на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел "2000" и "4000", которые обвиняются в предоставлении Нетаньяху позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля - бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования. По решению суда, процесс над Нетаньяху не будет транслироваться в прямом эфире вопреки просьбам целого ряда израильских СМИ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 09:22
Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху
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Биньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
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