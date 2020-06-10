МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
Его подозревают в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавой СВР Сергея Семочко.
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С чего все началось
Сергей Семочко в июле 2018 года стал первым замглавы Службы внешней разведки Украины, ранее он возглавлял киевское отделение СБУ.
В начале октября того же года портал Bihus.info опубликовал журналистское расследование, где утверждалось, что в 2015-2017 годах семья Семочко, не имея крупных легальных доходов, приобрела три особняка в дорогом дачном поселении — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.
Также говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила, что у его жены было российское гражданство.
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"Доказать вину просто"
В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко. Осенью того же года в отношении Семочко активизировали расследование, заподозрив его в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа.
В конце 2019 года глава ГБР говорил, что доказать вину по делу о незаконном назначении Семочко достаточно просто, так как все необходимые допросы уже проведены.
В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что неприкосновенность с Порошенко снимут в начале 2020 года.
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