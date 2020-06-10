Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020

Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020

Его подозревают в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавой СВР Сергея Семочко.

С чего все началось

Сергей Семочко в июле 2018 года стал первым замглавы Службы внешней разведки Украины, ранее он возглавлял киевское отделение СБУ

В начале октября того же года портал Bihus.info опубликовал журналистское расследование, где утверждалось, что в 2015-2017 годах семья Семочко, не имея крупных легальных доходов, приобрела три особняка в дорогом дачном поселении — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.

Также говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России . Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила, что у его жены было российское гражданство.

"Доказать вину просто"

В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко. Осенью того же года в отношении Семочко активизировали расследование, заподозрив его в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа.