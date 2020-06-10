Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572744083.html
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
2020-06-10T16:14
сергей семочко
вадим приймачок
петр порошенко
служба безопасности украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756663_0:0:3047:1714_1200x0_80_0_0_2474fc905b5242d8b9925941b07421fb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20191118/1561094847.html
https://ria.ru/20190911/1558573047.html
https://ria.ru/20190909/1558501357.html
2
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572744083.html?chat_room_id=1572744083
Новости
ru-RU
5398
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756663_0:0:3047:1714_1200x0_80_0_0_2474fc905b5242d8b9925941b07421fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756663_229:0:2960:2048_1200x0_80_0_0_adda9b6c4fb5ef55443ab936ec3343fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756663_570:0:2618:2048_1200x0_80_0_0_fa0fb24f61d48bcfe6304ac7e7aea22c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей семочко, вадим приймачок, петр порошенко, служба безопасности украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), верховная рада украины, украина, в мире

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

13:45 10.06.2020 (обновлено: 16:14 10.06.2020)
5398
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
Его подозревают в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавой СВР Сергея Семочко.
Президент Украины Петр Порошенко
18 ноября 2019, 20:39
"Обычная уголовщина". В России ответили Порошенко на слова о преследовании

С чего все началось

Сергей Семочко в июле 2018 года стал первым замглавы Службы внешней разведки Украины, ранее он возглавлял киевское отделение СБУ.
В начале октября того же года портал Bihus.info опубликовал журналистское расследование, где утверждалось, что в 2015-2017 годах семья Семочко, не имея крупных легальных доходов, приобрела три особняка в дорогом дачном поселении — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.
Также говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила, что у его жены было российское гражданство.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
11 сентября 2019, 15:08
Киеву выгодно привлечь Порошенко к ответственности, считает эксперт

"Доказать вину просто"

В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко. Осенью того же года в отношении Семочко активизировали расследование, заподозрив его в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа.
В конце 2019 года глава ГБР говорил, что доказать вину по делу о незаконном назначении Семочко достаточно просто, так как все необходимые допросы уже проведены.
В свою очередь, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что неприкосновенность с Порошенко снимут в начале 2020 года.
Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
9 сентября 2019, 18:05
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
951011
Обсудить 2
Сергей СемочкоВадим ПриймачокПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Испытание ракетного комплекса в Одесской области
Украинский депутат призвал установить ядерные бомбы в Москве и Будапеште
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Прокуратура Нидерландов отчиталась о ходе следствия по делу MH17
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния