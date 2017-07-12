Экс-президенту Бразилии да Силва запрещено занимать госдолжности 19 лет

МЕХИКО, 12 июл — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности 19 лет, говорится в решении суда по делу о коррупции.

Ранее судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

По сообщению портала Globo, срок лишения Лулы да Силва права на госдолжности составляет два срока его приговора, то есть 19 лет. Также он приговорен к штрафу в 670 тысяч реалов (порядка 205 тысячи долларов) за свою причастность к коррупции. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет. Агентство Франс Пресс сообщает, что адвокат Лулы да Силва уже заявил о намерении своего подзащитного обжаловать приговор.