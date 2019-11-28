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РИА Новости

Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию

01:09 28.11.2019 (обновлено: 01:10 28.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

"Комиссия 4 федерального регионального суда единогласным решением подтвердила обвинительный приговор экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в пассивной коррупции и отмыванию денег в рамках дела Атибайя. Наказание составит 17 лет, 1 месяц и 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Ранее федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.
Как сообщают СМИ, решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.
Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.
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Латинская АмерикаЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияВ мире
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