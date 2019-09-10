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РИА Новости

В Бразилии выдвинули новые обвинения против экс-президента Лулы и его брата

02:18 10.09.2019
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© РИА Новости / Александ СоловскийЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© РИА Новости / Александ Соловский
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата.
"Группа операции Lava Jato в Сан-Паулу обвинила бывшего президента Лулу и его брата, Фрея Чико, в продолжительной пассивной коррупции", - говорится в заявлении прокуратуры.
По данным прокуратуры, брат Лулы получал выплаты от строительной компании Odebrecht в период с 2003 по 2015 год в размере более 274 тысяч долларов. Эти выплаты входили в некий "пакет преимуществ", предлагаемых Луле в обмен на различные льготы для Odebrecht.
Защита президента отвергла новые обвинения прокуратуры.
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Лула уже отбывает заключение за коррупцию, ранее он был приговорен к 8 годам и 10 месяцам тюрьмы.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
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