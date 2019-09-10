В Бразилии выдвинули новые обвинения против экс-президента Лулы и его брата

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата.

"Группа операции Lava Jato в Сан-Паулу обвинила бывшего президента Лулу и его брата, Фрея Чико, в продолжительной пассивной коррупции", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данным прокуратуры, брат Лулы получал выплаты от строительной компании Odebrecht в период с 2003 по 2015 год в размере более 274 тысяч долларов. Эти выплаты входили в некий "пакет преимуществ", предлагаемых Луле в обмен на различные льготы для Odebrecht.

Защита президента отвергла новые обвинения прокуратуры.

Лула уже отбывает заключение за коррупцию, ранее он был приговорен к 8 годам и 10 месяцам тюрьмы.