В Бразилии выдвинули новые обвинения против экс-президента Лулы и его брата

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата.
"Группа операции Lava Jato в Сан-Паулу обвинила бывшего президента Лулу и его брата, Фрея Чико, в продолжительной пассивной коррупции", - говорится в заявлении прокуратуры.
По данным прокуратуры, брат Лулы получал выплаты от строительной компании Odebrecht в период с 2003 по 2015 год в размере более 274 тысяч долларов. Эти выплаты входили в некий "пакет преимуществ", предлагаемых Луле в обмен на различные льготы для Odebrecht.
Защита президента отвергла новые обвинения прокуратуры.
Лула уже отбывает заключение за коррупцию, ранее он был приговорен к 8 годам и 10 месяцам тюрьмы.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.