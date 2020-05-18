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2020-05-18T13:03
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Порошенко могут повторно допросить в ходе апелляции на приговор Януковичу
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РИА Новости

Порошенко могут повторно допросить в ходе апелляции на приговор Януковичу

13:03 18.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича о повторном допросе экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка в рамках апелляции на приговор по делу о госизмене, допрос назначен на 15 июня, сообщил в понедельник РИА Новости адвокат Виталий Сердюк.
Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
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"Было удовлетворено наше ходатайство о допросе Порошенко и Яценюка как руководителей государства в тот период. (Допрос будет – ред.) касательно вопроса потери Крыма (Украиной – ред.)", - сказал Сердюк.
Он отметил, что допрос, как и следующее заседание по рассмотрению апелляции на приговор, назначены на 15 июня на 11.00 (совпадает с мск).
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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