Порошенко могут повторно допросить в ходе апелляции на приговор Януковичу

"Было удовлетворено наше ходатайство о допросе Порошенко и Яценюка как руководителей государства в тот период. (Допрос будет – ред.) касательно вопроса потери Крыма (Украиной – ред.)", - сказал Сердюк.

Он отметил, что допрос, как и следующее заседание по рассмотрению апелляции на приговор, назначены на 15 июня на 11.00 (совпадает с мск).

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.