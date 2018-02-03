В Перу просят отменить помилование экс-президента Фухимори

МЕХИКО, 3 фев – РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека требует от властей Перу отменить помилование экс-президента страны Альберто Фухимори.

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в декабре был помилован президентом Педро Кучински. Он получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Как заявил в Межамериканском суде по правам человека представитель комиссии Пауло Абрао, помилование было предоставлено по очевидно политическим мотивам в разгар кризиса с импичментом главе государства, который в итоге вынесен не был. По мнению Абрао, у перуанского государства были иные пути, чтобы оказать медицинскую помощь больному Фухимори.

Другой представитель комиссии Луис Эрнесто Варгас напомнил, что обвинения в адрес Фухимори во внесудебных расправах и похищениях людей не предполагают возможности амнистии, отмечает агентство Andina.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

Фухимори страдает от онкологического заболевания.