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2020-05-07T21:31
https://ria.ru/20200507/1571124766.html
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине
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РИА Новости

Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине

20:33 07.05.2020 (обновлено: 21:31 07.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. Архивное фото
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.
Указ главы государства опубликовали на его сайте.
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6 мая, 03:50
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Заместителем главы исполкома назначили Александра Ольшанского.
Зеленский поздравил Саакашвили с назначением.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — цитирует президента пресс-служба.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Михаил Саакашвили
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Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
... И через некоторое время Михаил Николозович сжует вышиванку как символ украинской незалежности.
7 мая, 20:38
vv.p.neznamov
79240022101
Я не знаю о какой российской залежности ты там трещишь, но каждый год, начиная с Поля Куликова мы пытаемся по доброму предупредить каждого такого проверяльщика, от попыток проверить нас на твердость. У нас на Руси 250 национальностей и от каждой привет придет. Так что помолчи лучше.
7 мая, 21:10
прпавел рябышев
37900033
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