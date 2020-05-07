Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине

Указ главы государства опубликовали на его сайте

Заместителем главы исполкома назначили Александра Ольшанского.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — цитирует президента пресс-служба.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.