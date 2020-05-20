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2020-05-20T14:13
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Защита экс-главы Армении Саргсяна попросила отложить суд по его делу
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РИА Новости

Защита экс-главы Армении Саргсяна попросила отложить суд по его делу

14:13 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Серж Саргсян
Президент Армении Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Сержа Саргсяна попросила ереванский суд отложить назначенное на 21 мая заседание по его делу из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду адвокат бывшего главы государства Амрам Макинян.
"В связи с разрастающейся в Армении эпидемической ситуацией представил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана с просьбой перенести назначенное на 21 мая в 15.00 (14.00 мск) судебное заседание с участием третьего президента Армении Сержа Саргсяна", - написал Макинян в Facebook. По его словам, о дате и времени следующего заседания будет сообщено дополнительно.
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Спецследственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на вторник, выявлены 5271 случай заражения, излечились 2419 пациентов, 67 человек скончались. С 18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открыты места торговли, объекты общепита предоставляют услуги также в закрытых помещениях, действуют спортзалы, открыты для посещений достопримечательности, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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