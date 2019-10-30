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РИА Новости

Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины

04:58 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКристина Фернандес де Киршнер
Кристина Фернандес де Киршнер
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт - РИА Новости. Суд второй инстанции в Аргентине прекратил судебное преследование новоизбранного вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по двум делам через два дня после победы Альберто Фернандеса на выборах главы государства.
Национальный апелляционный суд по уголовным и исправительным делам "прекратил два судебных преследования и подтвердил одно", сообщили РИА Новости источники в суде.
Как следует из документов, суд в связи с отсутствием доказательств снял обвинения и прекратил судебный процесс по двум искам, в рамках которого в июне этого года федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио предписал поместить Киршнер под стражу.
Оба дела связаны с коррупционными скандалами, одно из них касалось обвинений в завышении цен при покупке сжиженного газа в 2007-2015 годах, когда Киршнер руководила страной. В рамках второго иска в отношении экс-президента велось расследование о предполагаемых взятках, которые давали предприниматели для получения льгот на строительство автомобильных дорог.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес, участвовавший в выборах в связке с бывшим президентом страны Киршнер, набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
Кристина Фернандес де Киршнер
21 мая, 16:19РИА Новости
Экс-президент Аргентины назвала процесс по ее делу преследованием оппозиции
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АргентинаКристина Фернандес де КиршнерВ мире
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