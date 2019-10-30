Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт - РИА Новости. Суд второй инстанции в Аргентине прекратил судебное преследование новоизбранного вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по двум делам через два дня после победы Альберто Фернандеса на выборах главы государства.

Национальный апелляционный суд по уголовным и исправительным делам "прекратил два судебных преследования и подтвердил одно", сообщили РИА Новости источники в суде.

Как следует из документов, суд в связи с отсутствием доказательств снял обвинения и прекратил судебный процесс по двум искам, в рамках которого в июне этого года федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио предписал поместить Киршнер под стражу.

Оба дела связаны с коррупционными скандалами, одно из них касалось обвинений в завышении цен при покупке сжиженного газа в 2007-2015 годах, когда Киршнер руководила страной. В рамках второго иска в отношении экс-президента велось расследование о предполагаемых взятках, которые давали предприниматели для получения льгот на строительство автомобильных дорог.