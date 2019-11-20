Верховный суд Украины признал законной реадмисию Саакашвили в Польшу

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Украины признал законной реадмиссию экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году, сообщила в среду пресс-служба суда.

Ранее Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу. Саакашвили обещал подать заявление в генеральную прокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

"Верховный Суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша", - говорится в сообщении.

В частности, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Саакашвили в деле по его иску к администрации Госпогранслужбы Украины, Государственной миграционной службы Украины, МВД Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу 12 февраля 2018 года. Отмечается, что данное постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства Саакашвили.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. По данным пресс-службы, Саакашвили просил суд признать незаконным решение ГМС о его реадмиссии в Польшу, также истец просил суд обязать отменить это решение.