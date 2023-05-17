https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html

Бывшие и действующие главы государств, осужденные по решению суда

Бывшие и действующие главы государств, осужденные по решению суда - РИА Новости, 17.05.2023

Бывшие и действующие главы государств, осужденные по решению суда

Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:53

2023-05-17T12:53

2023-05-17T13:07

справки

в мире

николя саркози

михаил саакашвили

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Николя Саркози, президент Франции (2007-2012)Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози на выборах 2007 года. Данную информацию подтвердить не удалось. 20 марта 2018 года СМИ сообщили, что Николя Саркози помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.После 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Из-под стражи экс-президента освободили. Николя Саркози становился фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, в рамках "дела Бетанкур" он обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.В 2016 году экс-президенту Франции Николя Саркози были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты. 30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги. На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением. Николя Саркози опротестовал приговор. Апелляционный суд над Николя Саркози по делу Bygmalion начнется 8 ноября 2023 года и завершится через месяц, 8 декабря 2023 года. В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и бывшим судьей Жильбер Азибер. 1 марта 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке". Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор. 5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке".17 мая 2023 года Апелляционный суд Парижа приговорил Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно. Саркози будет отбывать срок с электронным браслетом у себя дома. Его также на три года лишат гражданских прав, что, в том числе, не позволит 68-летнему политику быть избранным на какие-либо государственные должности. Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017)30 марта 2017 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу – личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы штрафу в размере 18 миллиардов вон. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон. 24 декабря 2021 года лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии очередных президентских выборов помиловал экс-главу государства Пак Кын Хе.Мухаммед Мурси, президент Египта (2012-2013)Бывший президент Египта Мухаммед Мурси (1951-2019) был фигурантом нескольких уголовных дел. 21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси и его ближайших соратников, обвиняемых в подстрекательстве к убийству демонстрантов, к 20 годам заключения. 16 июня 2015 года уголовный суд Каира первой инстанции вынес Мухаммеду Мурси смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы Вади ан-Натрун в дни революции 2011 года. По обвинениям в шпионаже на иностранные разведки бывший лидер получил пожизненный срок. 18 июня 2016 года экс-президент Египта был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. В ноябре 2016 года Кассационный суд отменил смертный приговор и приговор к пожизненному заключению в отношении Мурси – по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы. Было назначено новое разбирательство. В сентябре 2017 года Апелляционный суд поддержал приговор в отношении Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара. 30 декабря 2017 года уголовный суд в Каире приговорил Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об неоднократном публичном оскорблении представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. 17 июня 2019 года стало известно, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался. Согласно данным газеты "Аль-Ахрам", отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже. Виктор Янукович, президент Украины (2010-2014)Виктор Янукович покинул Украину после госпереворота 2014 года. Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. 19 января 2015 года Печерский районный суд Киева вынес постановление о заочном аресте бывшего президента. 6 февраля 2015 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения бывшего президента Украины Виктора Януковича к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента. На сайте Интерпола появилась информация о розыске Януковича, его сына Александра и ряда чиновников из окружения экс-президента. В июле 2015 года информация о Януковиче из базы Интерпола исчезла, ведомство удалило из рубрики разыскиваемых лиц файл с его данными. МВД Украины сообщило, что информация о нем временно удалена в связи с обжалованием его международного розыска. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу. В ноябре 2021 года Государственное бюро расследований Украины сообщило о завершении расследования основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия. 17 января 2023 года Киевский суд дал разрешение на заочный арест Януковича по делу "евромайдана". Курманбек Бакиев, президент Киргизии (2005-2010)Суд Киргизии 25 июля 2014 года признал виновным экс-президента страны Курманбека Бакиева в соучастии в организации убийства митингующих во время госпереворота 7 апреля 2010 года, когда 77 человек погибли и свыше 300 получили ранения, и заочно приговорил к пожизненному лишению свободы. В результате госпереворота 2010 года режим Бакиева был свергнут, а он сбежал из страны вместе с членами семьи и приближенными и скрывается в Белоруссии. В июле 2016 года Верховный суд Киргизии изменил заочный приговор Курманбеку Бакиеву с пожизненного заключения на 30 лет лишения свободы. Киргизские правоохранительные органы неоднократно обращались к белорусским коллегам с требованием выдать экс-президента для того, чтобы он предстал перед правосудием на родине. В белорусской прокуратуре отметили, что Бакиев является гражданином Белоруссии, а Белоруссия, "как это принято мировой практикой, не выдает своих граждан другим странам".Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Суд в Тбилиси в начале января 2018 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили. 1 октября 2021 года Саакашвили был задержан в Грузии. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами. Политик был помещен в Руставскую тюрьму. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды. Также Тбилисский городской суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом. В настоящее время Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед" после длительного голодания. Врачи утверждают, что пациент отказывается от полноценного лечения, а члены семьи не приносят ему еду с необходимым числом калорий. В феврале 2023 года Тбилисский городской суд отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. В марте Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение городского суда Тбилисси. После своего отъезда из Грузии Михаил Саакашвили весной 2015 года пришел в украинскую политику, когда бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Летом 2017 года Саакашвили был лишен гражданства Украины поскольку при его получении предоставил недостоверные данные (в частности, по поводу судимости в Грузии). Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. На Украине в отношении Саакашвили было возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. На Украину политик вернулся в мае 2019 года, после того как новый президент страны Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. В июне Верховный суд Украины закрыл производство по делу о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. В октябре украинская прокуратура завела дело по иску Саакашвили, который требовал признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу в 2018 году. Позже Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска, а в ноябре Верховный суд Украины признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша. Украинский президент Владимир Зеленский в начале мая 2020 года назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. После возвращения политика в Грузию в Главном следственном управлении Нацполиции Украины открыли уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины.Луис да Силва, президент Бразилии (2003-2011, с 1 января 2023 года)В июле 2016 года прокуратурой Бразилии было открыто расследование в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по подозрению в торговле влиянием в пользу строительной компании Odebrecht. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003-2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. 12 июля 2017 года суд в Бразилии приговорил Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 года тюремного заключения. Согласно приговору суда, Лула да Силва был лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет и приговорен к штрафу в 670 тысяч реалов (порядка 205 тысячи долларов). В январе 2018 года три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции: приговор был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. В апреля 2018 года Луис да Силва сдался властям. В ноябре 2018 года Луис да Силва был обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране. В феврале 2019 года да Силва был приговорен еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. В апреле 2019 года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней. За коррупцию и отмывание денег экс-президенту было назначено соответственно 5 лет, 6 месяцев и 20 дней наказания и 3 года и 4 месяца тюрьмы. В сентябре 2019 года генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата. 8 ноября 2019 года Федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву. Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса. 28 ноября региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца. В марте 2021 года с экс-лидера страны были сняты обвинения по четырем коррупционным делам. В апреле 2021 года Верховный суд Бразилии принял решение об отмене приговора экс-президенту за коррупцию и отмывание денег, в июне 2021 года Федеральный суд Бразилии оправдал экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Моше Кацав, президент Израиля (2000-2007)В марте 2011 года экс-президент Израиля Моше Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. В мае Верховный суд Израиля удовлетворил просьбу Кацава об отсрочке исполнения наказания до вынесения решения по его апелляции, которая была отклонена 10 ноября. В декабре 2011 года он был доставлен в тюрьму "Маасиягу" в городе Рамле. 21 декабря 2016 года Моше Кацав вышел на свободу. Экс-главу государства отпустили на два года раньше срока. Комиссия по помилованиям Управления тюрем с третьего раза удовлетворила его прошение о смягчении наказания, а прокуратура решила не опротестовывать вердикт. Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003)Экс-президент Либерии был задержан в 2006 году на территории Нигерии и стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия. Суд над ним начался в 2007 году и завершился в марте 2011 года. По данным расследования, на посту президента Либерии Тейлор, в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся взять под контроль месторождения алмазов. В ходе гражданский войны в Сьерра-Леоне погибли около 120 тысяч человек. 30 мая 2012 года состоявшийся в Гааге специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения. Жак Ширак, президент Франции (1995-2007)В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа приговорил экс-президента Франции к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Согласно решению суда, Ширак был признан виновным в "растрате общественных средств", "злоупотреблении доверием" и "злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды". 26 сентября 2019 года Жак Ширак скончался. Омар Аль-башир, президент Судана (1993-2019)Омар Аль-Башир занимал пост президента Судана с 1993 года, 11 апреля 2019 года стало известно, что он был взят под стражу. Его отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму. В доме политического деятеля было обнаружено порядка 113 миллионов долларов в разной валюте, в том числе, иностранной. Были заведены дела об отмывании денег и махинациях с иностранной валютой. Первое судебное заседание было проведено 19 августа 2019 года. По данным судьи, во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что 25 миллионов долларов он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, а также получил чек на сумму один миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида. Позже были проведены несколько судебных заседаний, на которых обвиняемый отвергал все выдвинутые против него обвинения. Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил экс-президент, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). По словам обвинителя, аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. Он также сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. 14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков". Против него также возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте. Омар аль-Башир также разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. В 2009 году он стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Альберто Фухимори, президент Перу (1990-2000)Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2009 году получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и другие преступления. 25 ноября 2014 года Верховный суд Перу отказал ему в пересмотре дела. Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Кучински по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение. Мануэль Норьега, лидер Панамы (1983-1989)Мануэль Норьега был фактическим правителем Панамы в 1983-1989 годах. Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул "Высший лидер национального освобождения Панамы". Политика свергли в 1989 году в результате американского вторжения. В 1990 году экс-диктатора арестовали, а в 1992 году он получил 40 лет тюрьмы за вымогательство и взяточничество. Позднее срок сократили – сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где осудили за отмывание 2,3 миллиона евро, полученных от поставок кокаина. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. 30 мая 2017 года Мануэль Норьега скончался. Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)Хосни Мубарак занимал президентский пост в 1981 года. Подал в отставку в феврале 2021 года под влиянием массовых акций протеста. В апреле того же года был взят под стражу. 2 июня 2012 года Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдал приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. В ноябре 2014 года суд в Каире снял эти обвинения с Мубарака и двух его сыновей. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по данному делу проходили двое его сыновей – Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья – к четырем. В январе 2015 года Кассационный суд Египта постановил отменить приговор, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств. 9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года Кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении Хосни Мубарака. Позднее стало известно, что Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей. Бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис. 25 февраля 2020 года Хосни Мубарак скончался. Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989)После начала в Румынии в декабре 1989 года народной революции, Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, николя саркози, михаил саакашвили